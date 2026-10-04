В Обнинске запустили производство тикагрелора по полному циклу

На производственной площадке ООО «Хемофарм» в Обнинске, входящей в ГК «НИЖФАРМ», началось производство лекарственного препарата «Тикагрелор» по полному циклу с использованием фармацевтической субстанции российского производства.
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