БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Почему Бисмарк не стал добивать Австрию

Почему Бисмарк не стал добивать Австрию

Битва при Кёниггреце. Худ. Христиан Зелль-старший. Ставка на блицкриг Министр иностранных дел Пруссии Отто фон Бисмарк и начальник Генштаба Хельмут фон Мольтке делали ставку на молниеносную войну (Прусский блицкриг).

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