Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату

REUTERS/Evelyn Hockstein Президент США Дональд Трамп во время митинга по случаю своей инаугурации, проходящего на стадионе Capital One Arena в Вашингтоне, подписал указ о выходе Штатов из Парижского соглашения по климату.
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