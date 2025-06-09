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Украинцу отказали в гражданстве РФ за намерение шпионить за военными на Камчатке

Украинцу отказали в гражданстве РФ за намерение шпионить за военными на Камчатке

Гражданину Украины вынесли предупреждение, аннулировали вид на жительство и отказали в получении российского гражданства из-за контактов с Вооруженными силами Украины и намерений шпионить за камчатскими военнослужащими.

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