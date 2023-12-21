МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 880 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Горыныч
    В кабинах американских асов запахло жареным говнецом.В кабинах америка...
  • Betahon
    На басмачей надо проводить чекистско-милицейские внезапные облавы с привлечением Росгвардии. Малейшее неповиновение и...Мигранты нанесли ...
  • Лев Добрый
    А вот султан Эрдоган сообщил, что его С-400 постоянно засекают "НЕВЕДИМКИ" пиндо-сранцев США за 170-200 км и заметьте...В кабинах америка...

В Германии признали, что Шольц довёл страну "до ручки", и теперь им придётся грабить другие страны. Россия первая в очереди...

В Германии признали, что Шольц довёл страну "до ручки", и теперь им придётся грабить другие страны. Россия первая в очереди...

Вчера 14K прочитали Канцлер Германии, не найдя оправданий падения экономики Германии в этом году, просто свалил всё на Россию, вдобавок обвинив лично Путина в том, что именно он перестал качать газ в Германию, из-за чего экономика недополучила 120 миллиардов кубометров газа, а его закупочная цена на других рынках возросла в 10 раз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх