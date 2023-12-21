В Германии признали, что Шольц довёл страну "до ручки", и теперь им придётся грабить другие страны. Россия первая в очереди...

Вчера 14K прочитали Канцлер Германии, не найдя оправданий падения экономики Германии в этом году, просто свалил всё на Россию, вдобавок обвинив лично Путина в том, что именно он перестал качать газ в Германию, из-за чего экономика недополучила 120 миллиардов кубометров газа, а его закупочная цена на других рынках возросла в 10 раз.