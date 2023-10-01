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Афиша московских театров

Афиша московских театров

«9 ряд, 10, 11 место» 16+ МХТ им. А. П. Чехова Режиссер Денис Азаров В спектакле заняты: Артем Быстров, Евгения Добровольская, Михаил Пореченков, Константин Хабенский и другие Константин Хабенский Станиславский и Немирович-Данченко любили занимать места 11 и 12 в 8-м ряду МХТ Медиацентр МХТ имени А.

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