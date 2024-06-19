Крылья Советов-2 – Урал-2: прогноз на матч 23 июня 2024 года, Вторая Лига

Дата встречи: 23 июня 2024 годаМесто проведения: стадион Металлург Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч Превью матча: В рамках 11 тура Второй лиги встретятся команды Крылья Советов-2 и Урал-2.
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