Глава Instastars лично проверял достоверность сразу двух мировых рекордов, установленных в Москве 26 сентября

В рамках празднования дня рождения празднования своего 55-летия российский ресторатор, бизнесмен, основатель и совладелец всемирно известной сети ресторанов Black Star Burger и Black Star Burger Prime Юрий Левитас позволил своим гостям стать свидетелями установления сразу двух рекордов – зафиксированных экспертами и занесенных в Книгу Рекордов России.
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