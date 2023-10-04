Глава Instastars лично проверял достоверность сразу двух мировых рекордов, установленных в Москве 26 сентября

В рамках празднования дня рождения празднования своего 55-летия российский ресторатор, бизнесмен, основатель и совладелец всемирно известной сети ресторанов Black Star Burger и Black Star Burger Prime Юрий Левитас позволил своим гостям стать свидетелями установления сразу двух рекордов – зафиксированных экспертами и занесенных в Книгу Рекордов России.