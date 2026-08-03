Эфиопия: По первоначальным сообщениям, по меньшей мере 14 человек погибли и семь получили ранения в результате оползня, вызванного землетрясением, в монастыре Святой Марии Цадкан Дебре Митмак в зоне Северная Шева, регион Амхара, ранее в тот же день.