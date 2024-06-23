Коллективный Запад методами пропаганды постепенно и долгие годы переписывал историю, погубив умы определенной части населения Украины, о чем Донецкому агентству новостей рассказала заместитель председателя Общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова.
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