ГЕНИЧЕСК, 18 октября. /ТАСС/. Скорая помощь не смогла забрать раненую жительницу Алешек Херсонской области Светлану Попову, так как наехала на мину ВСУ во дворе ее дома.
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