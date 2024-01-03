Глава ведомства поручил доложить об обстоятельствах ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Новосибирской области

В средствах массовой информации сообщается о произошедшем 2 января в Новосибирской области дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского микроавтобуса, в результате которого пострадали пассажиры, им оказывается медицинская помощь.
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