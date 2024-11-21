Тренер "Вашингтона" Карбери: 21 ноября будут известны сроки возвращения Овечкина

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери заявил, что точные сроки восстановления российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина станут известны 21 ноября.
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