Для отдельных точек с выручкой до пяти миллионов рублей установка терминала не обязательна, а микропредприятия и небольшие мастерские могут законно работать только с наличными В пресс-службе Роскачества сообщили, что не все компании позволяют расплачиваться банковскими картами.