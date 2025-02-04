Банкротство физлиц в Казахстане: что планируют изменить

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что в Мажилисе Парламента рассматривается проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг».