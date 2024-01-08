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Гаман: более 330 тысяч адресов присвоили московским объектам в 2023 году

Гаман: более 330 тысяч адресов присвоили московским объектам в 2023 году

В прошлом году объектам Москвы присвоили свыше 330 тысяч адресов. Большая часть зданий с новыми адресами появилась в поселении Сосенское ТиНАО и Даниловском районе ЮАО, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

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