НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Две машины оказались в кювете после аварии в Калужской области

Две машины оказались в кювете после аварии в Калужской области

14 сентября в третьем часу дня в Износковском районе, на 181-м километре трассы А-130 произошло ДТП, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС14 сентября в третьем часу дня в Износковском районе, на 181-м километре трассы А-130 произошло ДТП.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх