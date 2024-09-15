Две машины оказались в кювете после аварии в Калужской области

14 сентября в третьем часу дня в Износковском районе, на 181-м километре трассы А-130 произошло ДТП, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС14 сентября в третьем часу дня в Износковском районе, на 181-м километре трассы А-130 произошло ДТП.