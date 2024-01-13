CBS: нацгвардия Техаса взяла под контроль участок федеральной границы США

Минюст США обратился в Верховный суд с заявлением о том, что Техас использует своих вооруженных нацгвардейцев, чтобы не допустить агентов пограничного патруля и солдат федеральной национальной гвардии примерно на 2,5 мили американо-мексиканской границы, сообщает CBS News.