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Эксперт заявил об отсутствии угрозы для РФ при членстве Бразилии в НАТО

Эксперт заявил об отсутствии угрозы для РФ при членстве Бразилии в НАТО

Предложение США оказать поддержку Бразилии в получении статуса глобального партнера НАТО не скажется негативно на отношениях республики с Россией, заявил в пятницу, 6 августа, профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.

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