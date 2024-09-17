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Политолог Саймонс: Шольц выдвинул план по Украине из-за краха на выборах

Политолог Саймонс: Шольц выдвинул план по Украине из-за краха на выборах

Шведский политолог Грег Саймонс проинформировал о том, что лидер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц стал создавать планы завершения бушующего на украинской территории противостояния только потому, что его парламентская фракция потерпела крах на выборах.

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