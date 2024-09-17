Шведский политолог Грег Саймонс проинформировал о том, что лидер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц стал создавать планы завершения бушующего на украинской территории противостояния только потому, что его парламентская фракция потерпела крах на выборах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии