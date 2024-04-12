МИД Китая вызвал японского дипломата из-за негативных комментариев

Министерство иностранных дел (МИД) Китая вызвало японского дипломата. Китайская сторона оповестила его о серьезной обеспокоенности, которую Пекин испытывает в связи с негативными комментариями Токио в отношении государства.
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