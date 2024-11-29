Маск призвал ликвидировать бюро по защите прав потребителей

Бюро США по защите прав потребителей в финансовой сфере (CFPB) следует ликвидировать, поскольку оно является «дублирующим» регулирующим органом, заявил будущий глава министерства эффективности правительства США Илон Маск 27 ноября в социальной сети Х.
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