"В таких городах, как Котельники и Люберцы, дети мигрантов могут составлять от 70% учащихся и выше. Уровень образования падает, из-за чего из школ уходят не только учителя, но и дети."

Кто завёз это дерьмо также с ними по аулам отправить и там пущай их перевоспитывают. Народу это ни к чему, своих дел полно. Бабло хапнули, а нищие учителя и наши дети должны отвечать? Подлость.

АР

Александр Русанов

У меня вопрос не к тем кто завез, а к нашим депутатам - господин Володин проснитесь. Бастрыкин давно озвучил проблему, а глава думы вместо того, что бы быстро решить вопрос, провел закрытое заседание по поводу осуждения Бастрыкина за его высказывания. Мне кажется саратовец забронзовел и засиделся в кресле главы думы и пора вернуться на Родину