"В таких городах, как Котельники и Люберцы, дети мигрантов могут составлять от 70% учащихся и выше. Уровень образования падает, из-за чего из школ уходят не только учителя, но и дети."
Школы Подмосковья переполнены детьми мигрантов. Это колоссальная нагрузка на социальную сферу!
Родители русских детей бьют тревогу, а учителя переезжают из Подмосковья в Москву — они не желают мучиться с детьми приезжих.
Комментарии
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Кто завёз это дерьмо также с ними по аулам отправить и там пущай их перевоспитывают. Народу это ни к чему, своих дел полно. Бабло хапнули, а нищие учителя и наши дети должны отвечать? Подлость.
Гнать ишаков и их выбляков вместе с замоташками из России .
У меня вопрос не к тем кто завез, а к нашим депутатам - господин Володин проснитесь. Бастрыкин давно озвучил проблему, а глава думы вместо того, что бы быстро решить вопрос, провел закрытое заседание по поводу осуждения Бастрыкина за его высказывания. Мне кажется саратовец забронзовел и засиделся в кресле главы думы и пора вернуться на Родину
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