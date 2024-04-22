Шольц: эпоха ископаемого топлива завершается

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Леонид Ла Рошель

В Германии "завершение эпохи использования ископаемого топлива" и начало эпохи использования ископаемых дебилов, таких как ливерная колбаса, батутистка и прочие. Как гласит мудрость - если изнасилование неизбежно, то расслабься и попытайся получить удовольствие. Это именно то, чем сейчас занята Германия - пытается получить удовольствие, ну или делает вид, что получает удовольствие... А "насильники из-за лужи" от ископаемого топлива отказываться не собираются...😁