Канцлер Федеративной Республики Германия (ФРГ) Олаф Шольц заявил о приближающемся завершении эпохи использования ископаемого топлива.
Шольц: эпоха ископаемого топлива завершается
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
В Германии "завершение эпохи использования ископаемого топлива" и начало эпохи использования ископаемых дебилов, таких как ливерная колбаса, батутистка и прочие. Как гласит мудрость - если изнасилование неизбежно, то расслабься и попытайся получить удовольствие. Это именно то, чем сейчас занята Германия - пытается получить удовольствие, ну или делает вид, что получает удовольствие... А "насильники из-за лужи" от ископаемого топлива отказываться не собираются...😁
Ответить
13 час.
Свежие комментарии