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Шольц: эпоха ископаемого топлива завершается

Шольц: эпоха ископаемого топлива завершается

Канцлер Федеративной Республики Германия (ФРГ) Олаф Шольц заявил о приближающемся завершении эпохи использования ископаемого топлива.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
В Германии &quot;завершение эпохи использования ископаемого топлива&quot; и начало эпохи использования ископаемых дебилов, таких как ливерная колбаса, батутистка и прочие. Как гласит мудрость - если изнасилование неизбежно, то расслабься и попытайся получить удовольствие. Это именно то, чем сейчас занята Германия - пытается получить удовольствие, ну или делает вид, что получает удовольствие... А &quot;насильники из-за лужи&quot; от ископаемого топлива отказываться не собираются...😁
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