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Эту болезнь можно перепутать с Паркинсоном, симптомы похожи: история 57-летнего мужчины

Эту болезнь можно перепутать с Паркинсоном, симптомы похожи: история 57-летнего мужчины

Это нейродегенеративное заболевание меняет движения человека, нарушает координацию. Проявляется болезнь Паркинсона симптомами, которые сложно не заметить: тремором рук, шаткостью походки, замедленностью речи, напряжением мышц, когнитивными нарушениями.

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