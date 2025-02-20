Эту болезнь можно перепутать с Паркинсоном, симптомы похожи: история 57-летнего мужчины

Это нейродегенеративное заболевание меняет движения человека, нарушает координацию. Проявляется болезнь Паркинсона симптомами, которые сложно не заметить: тремором рук, шаткостью походки, замедленностью речи, напряжением мышц, когнитивными нарушениями.
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