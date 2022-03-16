Антифашист

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Эксперт Юрий Кнутов: военная кампания на Украине может закончиться в августе

Эксперт Юрий Кнутов: военная кампания на Украине может закончиться в августе

Почему так неспешно идет спецоперация России на Украине, как стали возможны обстрелы Донецка и Макеевки «Точкой-У», какие прогнозы по завершению войны на Украине - об этом «Антифашисту» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов.

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