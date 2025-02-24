Аналитик Фёдоров: задача Макрона — «уломать» Трампа не ослаблять поддержку Киева

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с RT выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон будет уговаривать американского лидера Дональда Трампа не ослаблять поддержку киевского режима.
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