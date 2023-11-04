Сегодня – день Казанской иконы Божьей Матери

4 ноября православные жители Свердловской области отмечают праздник Казанской иконы Божьей Матери. Этот день отмечается в благодарность за избавление Руси от нашествия поляков в 1612 году, в период Смутного времени.
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