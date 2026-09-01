В Кузбассе число случаев бешенства выросло вдвое с начала 2026 года

В Кемеровской области зафиксирован резкий рост числа случаев бешенства среди животных. Если за весь прошлый год было выявлено 11 заражённых особей, то с начала 2026-го этот показатель уже превысил отметку в два раза.
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