Год назад мы в Херсонской области по раздолбанной дороге, соединяющей Херсон и Одессу, проезжали за 3 часа аж.
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Год назад мы в Херсонской области по раздолбанной дороге, соединяющей Херсон и Одессу, проезжали за 3 часа аж.