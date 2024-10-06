Прогноз магнитных бурь с 7 по 13 октября: как защитить здоровье в опасные дни Ольга ВайленкоВлияние солнечной активности на здоровье человека продолжает оставаться актуальной темой для исследований и обсуждений.
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