В Москве подскочила стоимость аренды, семейную ипотеку в РФ продлят: главное о жилье на неделю

В Москве подскочила стоимость аренды. Рассказываем, какие квартиры подорожали больше всего. Вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал, что программа семейной ипотеки будет продлена и рассказал, какие еще льготные программы будет развивать правительство.
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