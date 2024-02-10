В Москве подскочила стоимость аренды, семейную ипотеку в РФ продлят: главное о жилье на неделю

В Москве подскочила стоимость аренды. Рассказываем, какие квартиры подорожали больше всего. Вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал, что программа семейной ипотеки будет продлена и рассказал, какие еще льготные программы будет развивать правительство.