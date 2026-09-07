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За рулем

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Сможет ли Volkswagen выбраться из кризиса

Сможет ли Volkswagen выбраться из кризиса

Автомобильная отрасль Европы теряет прежнее могущество, и для Германии это уже не просто тревожный сигнал, а реальная угроза массовых сокращений.

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