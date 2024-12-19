Студенты из Марьиной рощи стали призёрами Всероссийского инженерного хакатона

Студенты Института транспортной техники и систем управления Российского университета транспорта заняли второе место во Всероссийском инженерном хакатоне «ВИХрь-2024», который завершился в Московском политехе.
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