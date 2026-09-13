800 тысяч нарушителей и 25% радикалов: цена бесконтрольной миграции для России

Встреча президента Владимира Путина с руководителем новой миграционной службы Андреем Кикотем — это не рутинный доклад о текущей работе, а четкая демонстрация того, что вопрос миграции окончательно перешел в разряд стратегических угроз национальной безопасности.
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Опять наврали верховному про "лояльность" обезьянью. Там все 300 % - экстремисты и головорезы. Если их количество превысит критическую массу (обычно это составляет на 1 противника - 10 своих бойцов), что даже при новой "политике" не за горами, то дальше будет просто резня. Это наглядно показали последние годы СССР и время после его распада.
Выдворение семей мигрантов с детьми ведется с какой-то осторожной оглядкой на мировое сообщество. А это же смешно. Надо (особенно сейчас) работать жестко - пусть в мире посудачат, потом и перестанут, признав нашу правоту. Почему у нас в верхах не понимают, что Россия превратилась в криминальную мигрантскую свалку, куда можно сбагрить безграмотных и сексуально озабоченных уродцев. Реакция мирового сообщества не всегда правильная: там врут и СМИ и телевидение, люди не знают или зомбированы совсем.
Этот кошмар продолжается много лет и только сейчас начали об этом говорить вместо того, чтобы ввести визовый режим с "друзьями". Война показала, что у нас нет друзей кроме северной Кореи. Все эти лоббисты как и власти не соприкасаются с мигрантами, живут за заборами, а страдают простые люди и морально и материально. Эта политика и благотворительность за счет своего народа с низкими зарплатами и пенсиями , практической ликвидацией бесплатной медицины и образования и повышенной престпуности
Пора бы ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ОТДАТЬ ПРИКАЗ ВСЕМ СИЛОВИКАМ - ПРИ АГРЕССИИ этих ржавых из засразии и закавказья на НАШИХ СИЛОВИКОВ И КОРЕННОГО НАРОДА РОССИИ РАССТРЕЛ НА МЕСТЕ!!!! Или эти триклятые лоббисты, а по сути главарей этих опг и террористов взорвут РОССИЮ ИЗНУТРИ!!!!
Поздно пить Боржоми. Реальная проблема лишь увеличивается и крепнет.
Пока будут существовать диаспоры, ничего не изменится кардинально! У Лукашенко нет проблем с этим, законы чётко регулируют права граждан и мигрантов, там действительно прироритет своих граждан. Единая Россия числом мест подмяла Годуму и законы направлены не в пользу граждан своих в большинстве случаев, а если даже не в большинстве, то такие, которые взрывают социум проблемами.
Только жёсткость в миграционной политике поможет сдвинуть беспредел который сейчас творится