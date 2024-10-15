Более пяти тысяч детей получат подарки от властей Салехарда

Власти Салехарда (ЯНАО) приступили к организации закупок новогодних подарков для детей. Мэрия объявила тендер по поиску подрядчика, который предоставит 5100 новогодних наборов на общую сумму 4,845 млн рублей.
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