Ливан: по состоянию на вечерние часы израильские авиаудары нанесли удары по Кантаре, Кафр-Тибниту и Ханину в провинции Набатия, а также по Шрифе и Зибкину в южной провинции.
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