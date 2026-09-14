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Контрафронт

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Ливан: по состоянию на вечерние часы израильские авиаудары нанесли удары по Кантаре, Кафр-Тибниту и...

Ливан: по состоянию на вечерние часы израильские авиаудары нанесли удары по Кантаре, Кафр-Тибниту и Ханину в провинции Набатия, а также по Шрифе и Зибкину в южной провинции.

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