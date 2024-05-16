Комплекс самостроев свыше 3 тыс. кв. м ликвидировали в районе Лосиноостровский

На северо-востоке столицы земельный участок площадью 12949 квадратных метров освободили от незаконной застройки и демонтировали десять самовольно возведенных объектов общей площадью 3064 квадратных метра.
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