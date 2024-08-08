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Царьград

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Похоронили друга и впятером погибли вмиг, как и он. В 30 км от места первой трагедии в Красноярском крае

Пять человек погибли вмиг в ДТП в Красноярском крае. Молодые люди возвращались с похорон друга и совершили ту же ошибку, что и он — вылетели на "встречку", где и случилось роковое столкновение с большегрузом.

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