Фидан планирует встречи с Путиным, Мединским и Нарышкиным

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время первого дня визита в Москву планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, помощником президента Владимиром Мединским и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.
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