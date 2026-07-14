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Delfi: Латвия планирует запретить импорт игрушек и книг из России

Delfi: Латвия планирует запретить импорт игрушек и книг из России

Власти Латвии планируют запретить импорт ряда товаров из России и Белоруссии, сообщает портал Delfi. Отмечается, что кабмин республики поддержал подготовленные Министерством иностранных дел поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины.

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