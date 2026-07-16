Министерство просвещения считает явление «бежевых мам» вредным для детского развития. А как насчет пестрых, но довольно мрачных красок из нашего советского прошлого? фото: создано YandexART«Бабушатник» — так пренебрежительно называют квартиры с ремонтом, характерным для советских времен.