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Пол Мерсон: «Арсенал» выиграл бы АПЛ, если бы победил «Эвертон». Матч с «Брентфордом» теперь самый важный в сезоне»

Пол Мерсон: «Арсенал» выиграл бы АПЛ, если бы победил «Эвертон». Матч с «Брентфордом» теперь самый важный в сезоне»

Пол Мерсон считает, что «Арсенал» упустил возможность обеспечить себе титул АПЛ. «Канониры» уступили «Эвертону» (0:1) в 22-м туре.

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