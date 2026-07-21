Названа возможная причина визита главы ФБР в Россию

Приезд главы Федерального бюро расследований (ФБР) Кэша Пателя в Россию может быть связан с так называемым «Рашагейтом» — крупным скандалом и циклом расследований о якобы вмешательстве Москвы в президентские выборы в США 2016 года.
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