РФПИ инвестирует 2 млрд рублей в производство электромобиля "Атом"

РИА Новости Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестирует 2 миллиарда рублей в производство отечественного электромобиля "Атом", разрабатываемого на первой полностью российском платформе при технологической поддержке ведущих игроков автомобильной и IT-индустрии РФ.
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