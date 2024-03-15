Полянский: Запад пытается вмешаться в выборы президента России

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в субботу, 16 марта, обвинил Запад в попытке вмешательства во внутренние дела РФ, подразумевая заявления западных дипломатов на заседании Совета Безопасности ООН о президентских выборах в России.
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