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Кудрявцева и Гордон потроллили Ивлееву после ее «голой вечеринки»

Кудрявцева и Гордон потроллили Ивлееву после ее «голой вечеринки»

На торжестве в честь дня рождения Алены Жигаловой было много знаменитостей. На этот раз особенно выделялись телеведущая Лера Кудрявцева и ее близкая подруга Катя Гордон, которые привнесли вечеру неповторимую атмосферу своими потрясающими выступлениями.

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