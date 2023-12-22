Кудрявцева и Гордон потроллили Ивлееву после ее «голой вечеринки»

На торжестве в честь дня рождения Алены Жигаловой было много знаменитостей. На этот раз особенно выделялись телеведущая Лера Кудрявцева и ее близкая подруга Катя Гордон, которые привнесли вечеру неповторимую атмосферу своими потрясающими выступлениями.