Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 966 подписчиков

США ведут переговоры о минресурсах с Украиной, Конго и Данией для усиления экономики

США ведут переговоры о минресурсах с Украиной, Конго и Данией для усиления экономики

США стремятся заключить выгодные соглашения по минеральным ресурсам с Украиной, Конго и Данией. Вашингтон планирует укрепить экономику, предоставляя помощь и контракты в обмен на доступ к природным богатствам и возможность размещения военных баз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх