Стэмкос впервые в карьере набрал 100 очков за сезон. Он 1-й игрок за 30 лет с 3+ баллами в 5 матчах подряд

Стэмкос впервые в карьере набрал 100 очков за сезон. Он 1-й игрок за 30 лет с 3+ баллами в 5 матчах подряд

Стивен Стэмкос впервые в карьере набрал 100 очков за сезон. Капитан «Тампы» набрал 4 (2+2) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:1).

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