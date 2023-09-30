«Гигиеническая гипотеза» связывает развитие аллергий с недостатком опыта у иммунной системы

"Гигиеническая гипотеза" связывает развитие аллергии с отсутствием опыта работы с иммунной системой Исследователи из шведского Каролинского института с помощью экспериментов на мышах показали, что частый контакт с возбудителями не снижает вероятность возникновения различных форм аллергии в будущем.
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